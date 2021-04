La vera prova di maturità arriva adesso

Con la spettacolare vittoria contro la Lazio, il Napoli manda un segnale forte alle rivali invischiate nella corsa Champions.

La vittoria ottenuta contro i biancocelesti rappresenta in pieno quale è lo straordinario momento di forma degli azzurri che con l’intera rosa a disposizione hanno ottenuto 7 vittorie nelle ultime 1o di campionato.

Oltre ad un ottimo rendimento, il Napoli sulla carta avrebbe anche il miglior calendario rispetto a tutte le altre rivali. Ricordiamo, infatti, che quello con la Lazio è stato l’ultimo scontro diretto della stagione e che da qui fino al termine del campionato gli azzurri affronteranno tutte squadre di medio/bassa classifica.

I presupposti per fare un ottimo finale di stagione ci sono tutti. Ma d’altra parte è proprio ora che arriva la vera prova di maturità per questa squadra.

Quattro delle prossime sei avversarie del Napoli, infatti, sono pienamente coinvolte nella lotta salvezza e dovranno giocarsi il tutto per tutto anche con una grande squadra con la quale anche fare un solo punto può fare la differenza.

Il Napoli delle ultime partite lascia comunque ben sperare ma questa volta gli azzurri dovranno dimostrare una volta per tutte di essere maturi e di non mostrare superficialità davanti ad un calendario sulla carta semplice.

Del resto qui non siamo in Superlega ed un posto in Champions va guadagnato battendo ogni tipo di avversario.

