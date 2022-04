La vergogna dello storico stdio Collana, il 28 aprile la prima udienza in Tribunale

Lo stadio Collana al Vomero è uno dei pezzi di storia di Napoli e del Napoli.

Eppure oggi la struttura è in uno stato di abbandono vergognoso diventata addirittura una discarica di rifiuti.

A lanciare l’allarme è Paolo Pagliara, patron della Giano, dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

“Lasciare il Collana in questo stato di degrado e di abbandono è assurdo. Tutti i nostri sforzi come concessionari per aprire parzialmente l’impianto nel 2019 vengono quotidianamente frantumati come le macerie che circondano buona parte dello stadio.

Finalmente il tribunale ordinario accerterà le responsabilità della Regione Campania che non ha rispettato gli accordi che ci ha sottoposto. Non solo non ha rispettato il suo cronoprogramma, ma addirittura non ci ha autorizzato a realizzare le opere di manutenzione di nostra competenza.

Il più grande rammarico è notare che nessuno si sia adoperato realmente per interrompere azioni temerarie della

Regione, soprattutto perché l’impianto sportivo rischia di essere nuovamente chiuso”.

La prima udienza sul contenzioso amministrativo tra la società affidataria Giano e la Regione che dura ormai dal 2017 è stata fissata per il 28 aprile.

