La vergogna. Frasi razziste e sessiste, sospeso calciatore di 19 anni

Il portale web di Repubblica riporta la notizia della bufera che si è scatenata dopo le frasi razziste e sessiste pronunciate sul suo profilo Instagram da Marco Fossi 19enne calciatore del Monregale.



La Repubblica, ce ha deciso di non pubblicare il video in suo possesso per la violenza verbale di Marco Rossi, ha però riportato il testo delle frasi delle pronunciate:

“C’è una ne*ra di merda che pensa di avere diritti. Ne*ra e donna. E, invece, donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase. Un orangotango che mi ha denunciato per falsa testimonianza. Che però, forse è vero, un po’ di falso l’ho dichiarato perché ero fuso e ubriaco, ci sta. Però, per principio, non mi devi rompere il caz*o anche perché “you are black“, Dioc***, nera di mer*a! In poche parole io adesso dovrei pagare la macchina a una, solo perché sa fare il cous cous: ma baciami il ca*zo, putt*na! Tro*a! Ho preso la macchina di mia madre, ho preso l’autovelox, non ho pagato una lira e devo pagare la macchina a te, se sempre si può chiamare macchina quella mer*a di triciclo che c’hai. Tro*a, lavami i pavimenti”.

I social del Monregale, società di calcio della provincia di Cuneo, sono stati invasi da commenti di protesta al punto che il club si è visto costretto a sospendere il giovane calciatore da ogni attività sportiva in attesa delle decisioni che prenderanno gli organi competenti anche sportivi.

