La vigilia di Inghilterra-Italia: l’albo d’oro degli Europei tra sorprese e triplette

Domani alle ore 21:00 allo stadio Wembley di Londra si gioca la finale degli Europei 2020, la prima edizione itinerante giocata in più nazioni per festeggiare i 60 anni della competizione rinviata di un anno per l’emergenza covid.

Il Campionato Europeo per Nazioni è stato giocato per la prima volta nel 1960 e nelle sedici edizioni fin qui giocate ha visto trionfare dieci nazioni diverse.

La Germania e la Spagna sono le squadre che lo hanno vinto più volte (3) seguite dalla Francia con due.

Le vittorie a sorpresa sono arrivate dalla Cecoslovacchia (1976), Grecia (2004) e soprattutto dalla Danimarca che ha vinto l’edizione del 1992 dopo essere stata ripescata per l’esclusione della ex Jugoslavia.

L’Italia lo ha vinto nel 1968, mentre l’Inghilterra non lo ha mai vinto.

Questo l’albo d’oro della competizione con le finali giocate, in grassetto la squadra campione:

1960 a Parigi – Unione Sovietica -Jugoslavia: 2-1 dopo i tempi supplementari;

-Jugoslavia: 2-1 dopo i tempi supplementari; 1964 a Madrid – Spagna -Unione Sovietica: 2-1;

-Unione Sovietica: 2-1; 1968 a Roma – Italia -Jugoslavia 2-0 nella ripetizione dopo l’1-1 della prima finale;

-Jugoslavia 2-0 nella ripetizione dopo l’1-1 della prima finale; 1972 a Bruxelles – Germania Ovest -Unione Sovietica: 3-0;

-Unione Sovietica: 3-0; 1976 a Belgrado – Cecoslovacchia -Germania Ovest: 5-3 dopo i rigori (2-2 dopo i supplementari);

-Germania Ovest: 5-3 dopo i rigori (2-2 dopo i supplementari); 1980 a Roma – Germania Ovest -Belgio: 2-1;

-Belgio: 2-1; 1984 a Parigi – Francia -Spagna: 2-0;

-Spagna: 2-0; 1988 a Monaco di Baviera – Olanda -Unione Sovietica: 2-0;

-Unione Sovietica: 2-0; 1992 a Goteborg – Danimarca -Germania: 2-0;

-Germania: 2-0; 1996 a Londra – Germania -Repubblica Ceca: 2-1 al Golden Gol;

-Repubblica Ceca: 2-1 al Golden Gol; 2000 a Rotterdam – Francia -Italia: 2-1 al Golden Gol;

-Italia: 2-1 al Golden Gol; 2004 a Lisbona – Grecia -Portogallo: 1-0;

-Portogallo: 1-0; 2008 a Vienna – Spagna -Germania: 1-0;

-Germania: 1-0; 2012 a Kiev – Spagna -Italia: 4-0;

-Italia: 4-0; 2016 a Parigi – Portogallo -Francia 1-0 dopo i tempi supplementari.

-Francia 1-0 dopo i tempi supplementari. 2020 (2021) a Londra – ?

L’edizione del 2024 si gioca in Germania.

