La ZES boccia l’ipotesi nuovo stadio del Napoli a Poggioreale

La ZES ha risposto ai dubbi principali posti dal Comune di Napoli
che non riguardano soltanto il tema dei parcheggi, che rischierebbero di rimanere inutilizzati per gran parte della settimana, ma soprattutto il destino del mercato Caramanico.
Si complica il percorso verso la realizzazione della nuova casa del Napoli a Poggioreale.
A mettere un freno al progetto è stata la Zes (Zona economica speciale), che ha deciso di sospendere ufficialmente la conferenza dei servizi relativa al progetto di fattibilità del nuovo stadio
. La comunicazione è arrivata nella giornata di ieri.
Così l’edizione di Napoli de La Repubblica.