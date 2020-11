La Zona rossa può allargarsi e la Campania rischia il cambio area

Il portale Open riferisce di come la situazione in Campania potrebbe già cambiare nei prossimi giorni in merito all’epidemia da Coronavirus.

Ieri sera il premier Conte ha comunicato in via ufficiale che la Regione è nella Zona gialla; una decisione che ha spiazzato anche il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, oltre al presidente De Luca e tante altre persone. Molti infatti si aspettavano che la Campania rientrasse almeno nella Zona arancione.

Nella giornata di domani gli esperti dell’ISS (Istituto Superiore della Sanità) si riuniranno per produrre un report sul monitoraggio settimanale; report che può essere fatto con dati più attendibili. Alla luce di ciò, le varie Zone potrebbero cambiare; le candidate principali a finire nella Zona rossa sono Liguria e Piemonte, ma anche per Campania e Toscana potrebbero cambiare le cose. Le due regioni, infatti, potrebbero spostarsi nella Zona arancione se il livello di rischio sarà considerato più alto.

