L’ex ciclista americano Lance Armstrong si è raccontato ai microfoni di ESPN in un documentario sulla sua carriera. Tra i tanti argomenti toccati anche la morte di Pantani.



“L’Italia glorifica Ivan Basso, lo tiene in gran conto gli offre un lavoro e lo invita in tv. Eppure lui non è molto differente da me o Jan Ullrich. L’Italia ha demolito e ucciso Pantani, la Germania disprezza Ullrich ma ama Zabel che pure era dopato. E Pantani è morto, fottutamente morto“

