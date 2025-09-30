Champions League

L’aereo dello Sporting Lisbona è atterrato alle 23

Pubblicato il

Lo Sporting Lisbona è arrivato a Napoli alle 23:00 circa, con  quattro ore di ritardo rispetto all’orario previsto

Il ritardo è stato causato da un problema tecnico all’aereo – un guasto a uno dei motori del velivolo – che avrebbe dovuto trasportare la squadra portoghese dall’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona alle 14:55.

Il contrattempo ha infatti portato alla cancellazione della conferenza stampa nella quale il tecnico Rui Borges avrebbe dovuto parlare con il  calciatore Vagiannidis.

Comments

comments

Articoli simili:, , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top