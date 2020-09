L’affare Milik-Roma non è a rischio. Fumata bianca per inizio settimana

Sky Sport riporta le ultime novità relative alla trattativa che dovrebbe portare Arek Milik alla Roma, dove manca ancora la fumata bianca.

Dopo le visite fatte in Svizzera da parte del polacco, e che hanno dato esito positivo, c’è stato il rientro in Italia per risolvere le pendenze con il Napoli. Due, in particolare, i motivi al centro della discussione tra Milik ed il Napoli: il primo sono gli stipendi ancora da percepire e le trattenute riguardanti le multe per l’ammutinamento; il secondo riguarda i diritti d’immagine.

Sky Sport riferisce che è difficile vedere la soluzione per questo fine settimana. Più probabile, quindi, che la fumata bianca ci sarà ad inizio della prossima settimana. Fumata bianca che sbloccherà anche l’approdo di Dzeko alla Juventus.

Comments

comments