L’Agcom comincerà una procedura per verificare gli ascolti di Dazn

L’Agcom comincerà oggi una procedura per verificare gli ascolti resi noti da Dazn riguardo alla fruizione dei contenuti del calcio in streaming e al numero reale di spettatori collegati.

Come riporta Milano e Finanza, ci sono dubbi sulla veridicità dei numeri dichiarati: 4,3 milioni di spettatori per la prima e 4,7 per la seconda, nonostante le stime parlino di una flessione di oltre 2 milioni di utenti nel secondo turno. L’Agcom, oltre a controllare i numeri, capirà anche la qualità del servizio offerto agli abbonati dopo le polemiche delle prime due settimane di Serie A.

