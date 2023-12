L’agente di Cheddira “Si è fatto conoscere al Maradona, a fine stagione tornerà a disposizione del Napoli”.

Intervistato da Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, queste le parole di Bruno Di Napoli, agente tra gli altri di Walid Cheddira:

“Ieri sera è stata una grandissima soddisfazione. Battere i campioni di Italia in casa è un qualcosa che ricorderanno per sempre. Per quanto riguarda Walid, sono stra-contento della sua ottima prestazione, al di là del gol segnato su rigore.

Lui è un attaccante estremamente moderno e sta crescendo partita dopo partita. Anche ieri ha dato dimostrazione di essere un giocatore che dà tanto per la squadra, contribuendo alla manovra offensiva e in fase di realizzazione.

Il Frosinone sta dimostrando partita dopo partita di avere un’identità di gioco importante. Di Francesco ha dato loro una mentalità ben precisa: se vogliono arrivare alla salvezza, devono arrivarci con questo gioco qui e senza aver paura di nessuno.

Questa è una squadra molto giovane, ma di grande qualità. Poi la strada è ancora lunga e difficile, ma possono essere una sorpresa giocando così e ottenendo risultati. Anche Walid ha una mentalità giorno dopo giorno. Lavora, cresce e non si pone limiti: siamo contenti del percorso che sta facendo.

Cheddira ed un futuro al Napoli?

Qualsiasi giocatore si augura di giocare al Maradona e di farlo con la maglia del Napoli. Walid sta lavorando per raggiungere la salvezza con il Frosinone, ma anche per farsi notare e per tornare a disposizione del Napoli.

La famiglia De Laurentiis ha creduto in lui sin dal primo momento, quindi è giusto che faccia il possibile per mettersi nelle condizioni di ripagarli ed essere a disposizione per loro.

Un Cheddira in più per il Napoli a gennaio, con Osimhen via per la Coppa D’Africa? Quest’anno Walid concluderà il campionato con il Frosinone, è giusto che continui e completi il suo percorso di crescita con Di Francesco.

