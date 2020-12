L’AIA ha avviato la nuova campagna di comunicazione: Orsato e Rocchi i due volti

Con un comunicato ufficiale, l’AIA ha annunciato che ha preso il via la nuova campagna di reclutamento per gli arbitri.

Volti della nuova campagna di comunicazione sono Orsato e Rocchi. Di seguito il comunicato ufficiale:

“L’Associazione Italiana Arbitri ha avviato la campagna di comunicazione #diventArbitro, per il reclutamento delle nuove leve e per promuovere l’immagine arbitrale. Ad aprirla, con un primo videomessaggio, è l’ex arbitro internazionale Gianluca Rocchi.

A lui si affianca l’immagine di Daniele Orsato, attuale Rappresentante degli arbitri in attività; recentemente è stato eletto miglior arbitro al mondo per il 2020, dall’IFFHS (International Federation of Football History and Statistics).

La promozione sarà diffusa attraverso i canali social istituzionali ed il sito web dell’AIA e coinvolgerà, nei prossimi giorni, tutti gli arbitri di vertice di ogni disciplina, dalla Serie A al Calcio a 5 e al Beach Soccer.

L’appello è rivolto a ragazze e ragazzi dai 15 ai 35 anni di età, cittadini della Comunità Europea, con documento di identità valido, ed i cittadini extra comunitari, dotati anche di regolare permesso di soggiorno.

Al termine del corso, interamente gratuito, i candidati dovranno superare la prova d’ammissione, che verterà principalmente sul regolamento del giuoco e sulla preparazione atletica.

I giovani arbitri inizieranno la loro attività dalla categoria “Giovanissimi”, affiancati da un tutor che li introdurrà alle direzioni di gara ed allo svolgimento di tutte le funzioni arbitrali.”

Di seguito il video-messaggio di Rocchi:

Comments

comments