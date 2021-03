L’Ajax ricorda Johan Cruyff a cinque anni dalla scomparsa: “Ci manchi”

Nel quinto anniversario della sua scomparsa, l’Ajax ha voluto ricordare, tramite i propri canali social, il leggendario Johan Cruyff.

L’ex campione olandese è scomparso il 24 marzo del 2016, a causa di un tumore ai polmoni, ma ha lasciato un segno indelebile nella memoria di tutti i “Lancieri”. Il club olandese ha pubblicato una foto che ritrae in azione il “Profeta del gol”, unita al messaggio: “Sono passati cinque anni, ci manchi”.

It’s been 5 years.

We miss you ♥️#vooraltijdnr14 pic.twitter.com/PpJmpHPt94

— AFC Ajax (@AFCAjax) March 24, 2021