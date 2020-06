L’algoritmo della discordia: club contrari alla classifica decisa dal computer

E’ solo una remota ipotesi che la FIGC potrebbe attuare nel caso in cui non ci fossero le condizioni per completare tutte le partite di campionato (Piano A) o per giocare i play-off e i play-out (Piano B).

Ma l’algoritmo (Piano C) per stabilire la classica nel caso in cui l’emergenza coronavirus dovesse comportare lo stop definitivo di questa stagione calcistica, non piace alla maggioranza dei club di Serie A.

Ma cosa prevede il calcolo dell’algoritmo che consentirebbe di fare una proiezione della classifica finale in base ai punti raccolti dalle squadre fino al momento dell’interruzione?

Non c’è ancora nulla di definito ma i parametri che si dovrebbero prendere in esame sono i seguenti:

media punti delle gare giocate in casa moltiplicata poi per le gare che restano da giocare in casa; media punti delle gare giocate in trasferta moltiplicata poi per le gare ancora da giocare in trasferta; si i risultati ottenuti si sommano ai punti in classifica al momento dell’interruzione; gol fatti; differente difficoltà delle partite ancora da giocare.

