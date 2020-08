L’amarezza di Gasperini per l’eliminazione dell’Atalanta: “Ci sentivamo in semifinale”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, eliminata nei minuti di recupero dal PSG nei quarti di finale di Champions League, ha così commentato la beffa finale.

“C’è grande rammarico. Mancava pochissimo sembrava ce la potessimo fare, poteva essere una grandeimpresa. Se avessimo preso gol prima te ne facevi una ragione migliore. Aver preso gol a tempo scaduto spiace di più.

Sembrava fatta, nonostante le difficoltà. In questo tipo di gare gli avversari hanno alcuni giocatori di esperienza e tra i più forti al mondo, Mbappe e Neymar hanno rivitalizzato le loro azioni.

Usciamo molto dispiaciuti perché ci sentivamo quasi in semifinale ma è straordinario lo stesso.

Rimane però la soddisfazione per l’esperienza, una Champions in crescendo. I ragazzi hanno dato veramente tutto, non posso non ringraziarli, fare più di questo era difficile.

Scudetto? Non possiamo porci questo come obiettivo. Non partiremo mai con l’obiettivo dello scudetto ma migliorarci, magari sull’esperienza di questa sera”.

