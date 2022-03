L’amichevole Italia-Turchia solo per i diritti TV e per il ranking

Sconfitte rispettivamente dalla Macedonia e dal Portogallo, Italia e Turchia si affrontano martedì 29 marzo a Konya in una gara amichevole che non ha alcuna importanza ai fini della qualificazione ai mondiali anche in caso di eventuali ripescaggi.

Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza il motivo per il quale si gioca questa inutile gara è legato solo ai ricavi dai diritti tv, con una sfida amichevole che tuttavia varrà davvero poco se non in termini di potenziali punti per il ranking.

