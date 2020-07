L’analisi tattica con immagini di Bologna-Napoli: il cambia tattico di Mihajlovic nel secondo tempo

Dopo il Milan, il Napoli trova il secondo pareggio consecutivo contro il Bologna di Mihajlovic.

Una partita giocata a buoni ritmi considerando il clima e l’orario della partita. Una gara che ha visto un sostanziale equilibrio sia nel possesso palla che nelle occasioni da gol create.

Bologna. Per i felsinei una partita a due facce in cui il 4-2-3-1 iniziale viene mantenuto solo nel primo tempo specialmente durante il possesso palla avversario. Anche in fase di possesso cambia ben poco se non la posizione del terzino sinistro Krejci che sale sulla linea dei centrocampisti Medel e Dominguez.

Nel secondo tempo Mihajlovic stravolge completamente lo schema tattico della sua squadra. Il 4-2-3-1 del primo tempo si trasforma in un 3-1-3-2 in fase di non possesso e in un 3-1-1-3-2 in fase di possesso.

I cambi tattici più significativi sono l’innalzamento del baricentro che vede la difesa a ridosso della linea di centrocampo. Quindi lo spostamento sulla linea dei trequartisti di Krejci in fase di possesso e l’accentramento di Barrow che gioca l’intero secondo tempo alle spalle di Palacio.

Merita attenzione il pressing alto del Bologna che poneva delle marcature ad uomo ogni volta che il Napoli era in fase di disimpegno.

Napoli. Il modulo di Gattuso ormai è quello consolidato: 4-1-4-1 in fase difensiva e 2-3-2-3 in fase di possesso. Resta la variante della posizione di Mertens che anche da subentrato gioca più vicino ad Insigne per dare pochi riferimenti ai difensori avversari. Non è l’unico cambio tattico provato da Gattuso che nel secondo tempo ha accentrato la posizione di Lozano. Il messicano ha giocato da seconda punta al fianco di Milik. Infine il baricentro del Napoli in questa occasione è stato significativamente più basso rispetto alle ultime partite causato probabilmente dal pressing alto del Bologna e dalle difficoltà avute in fase di disimpegno.

Gli errori difensivi del Napoli – Prima di passare al gol segnato da Barrow occorre focalizzarsi su quello annullato a Palacio. La difesa del Napoli, non bene allineata, si fa sorprendere alle spalle da Palacio. Per fortuna il suo gol viene annullato per un millimetrico fuorigioco.

Sul gol di Barrow Manolas scappa bene all’indietro ma poi si interessa più del pallone che dell’avversario permettendo a Barrow di prenderlo in controtempo prima di battere a rete.

