L’analisi tattica con immagini di Napoli-Fiorentina: c’è una novità nel 4-2-3-1

Il Napoli travolge 6-0 la Fiorentina in una gara valida per la 18 giornata del campionato di Serie A.

Vittoria meritata per gli azzurri che questa volta convincono anche dal punto di vista della prestazione. Il 6-0 forse è una punizione troppo pesante per la Fiorentina ma va sottolineato ed apprezzato il cinismo del Napoli praticamente infallibile sotto porta. C’è stato del cinismo ma c’è stato anche tanto equilibrio garantito dalla coppia di mediani, Demme-Bakayoko, più adatta in questo momento al gioco che il Napoli intende proporre. Torna finalmente anche il clean sheet che mancava dalla vittoria per 4-0 contro il Crotone. Tutti questi elementi messi insieme rendono quella di ieri una buona prova in vista della finale di Supercoppa contro la Juventus.

Fiorentina – Il 3-4-2-1 iniziale schierato da Prandelli resta tale soprattutto in fase di possesso. Un ruolo fondamentale è giocato dai due esterni di centrocampo Venuti e Biraghi che in fase offensiva accompagnano l’azione d’attacco diventando praticamente degli attaccanti aggiunti. In fase di non possesso, invece, la Fiorentina passa al 5-3-2 con i due esterni che scalano sulla linea dei tre centrali di difesa mentre Callejon si abbassa sulla linea dei centrocampisti. Da notare il baricentro alto tenuto per tutta la partita dai viola e dovuto probabilmente alla necessità di recuperare il risultato.

Napoli – Questa il 4-2-3-1 presenta delle novità. Se in fase offensiva il modulo resta praticamente lo stesso, in fase di non possesso gli azzurri si schierano con un 4-5-1 inedito. Compatti ed equilibrati gli azzurri hanno concluso la gara senza subire gol e segnandone addirittura 6. E’ forse questa la strada giusta per dare finalmente continuità ai risultati?

Il 4-5-1 del Napoli proposta ieri contro la Fiorentina. C’è Petagna (in azzurro) come unica punta, Zielinski (in nero) che si stacca dalla linea dei 5 centrocampisti (in blu) per pressare il portatore di palla avversario.

