L’analisi tattica con immagini di Napoli-Lazio: prove generali per il Barcellona

Il Napoli batte 3-1 la Lazio in una gara valida per la 38esima giornata e chiude con una vittoria il suo campionato.

Partita giocata a buoni ritmi nonostante le condizioni climatiche e le tante partite giocate nell’ultimo mese. Sostanziale equilibrio nel possesso palla ma il Napoli anche in questa occasione ha avuto più occasioni degli avversari.

Lazio – Il 3-5-2 iniziale scelto da Inzaghi si trasforma in un 3-1-5-1 in fase di possesso e in un 4-4-2 in fase di non possesso. In fase offensiva Parolo agisce da mediano davanti alla difesa mentre Immobile torna sulla linea dei centrocampisti mettendosi alle spalle di Correa. In fase difensiva, invece, Marusic arretra sulla linea dei difensori mentre Lazzari, Milinkovic, Parolo e Luis Alberto formano un centrocampo a quattro.

Napoli – Lo schema di Gattuso ormai è quello consolidato: 2-3-2-3 in fase di possesso e 4-1-4-1 in fase di non possesso con squadra compatta e baricentro alto. Meritano attenzione le posizioni di Fabian e Zielinski che ieri hanno giocato più vicini tra loro rispetto alle altre partite.

Comments

comments