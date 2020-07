L’analisi tattica con immagini di Napoli-Milan: la nuova posizione di Mertens e l’errore di Callejon sul gol di Hernandez

Il Napoli pareggia 2-2 lo scontro diretto per il quinto posto con il Milan in una della 32esima giornata di campionato.

Una partita giocata a ritmi sostenuti considerando le condizioni climatiche e che ha visto il pareggio nel possesso palla ma un dominio da parte del Napoli dal punto di vista delle occasioni create.

Milan – Ha ‘tradito’ il suo 4-2-3-1 per schierarsi con il 4-3-2-1 in fase di non possesso. Linea di centrocampo formata da Kessie, Bennacer e Paquetà, con Calhanoglu e Rebic sulla trequarti alle spalle di Ibrahimovic. In fase di possesso, invece, gli esterni Conti ed Hernandez si sono allineati con i centrali di centrocampo per supportare la manovra offensiva rossonera. Le posizioni medie dei calciatori del Milan evidenziano un 2-4-3-1 in fase offensiva. Merita attenzione il ruolo giocato da Ibrahimovic che spesso è tornato sulla linea dei centrocampisti per creare spazio ai due trequartisti e agli esterni. Inoltre quando i due esterni spingevano Kessi e Bennacer si spostavano sulle rispettive fasce.

Napoli – Il modulo di Gattuso ormai è quello consolidato: 4-1-4-1 in fase difensiva, con baricentro alto e squadra compatta, e un 2-3-2-3 in fase di possesso con una variante importante: è la posizione di Mertens. Come si è già visto a tratti nella partita con il Genoa, Gattuso sta provando a far giocare il calciatore belga più a sinistra senza dare riferimenti ai difensori avversari. Al suo posto al centro dell’attacco si sono spesso trovati Insigne e Callejon o addirittura le due mezze ali Fabian e Zielinski..

Così Gattuso ha preso il campo e ha gestito la gara con un possesso palla concreto fatto di scambi rapidi e verticalizzazioni.

Ancora una volta al Napoli è mancata la capacità di concretizzare le diverse azioni create e una fase di sbandamento nei minuti iniziali dopo l’intervallo.

Il gol di Hernandez – Il primo gol del Milan scaturisce da un errore di Callejon che lascia Hernandez libero in area di rigore. Il calciatore spagnolo si accorge in ritardo della presenza dell’esterno rossonero che calcia in porta e trova il momentaneo gol dell’1-0.

Oltre all’errore di posizione di Callejon andrebbe analizzato anche il movimento di Ospina. Il portiere colombiano ha fatto un passo verso la porta anziché farne uno in avanti per chiudere lo specchio.

Comments

comments