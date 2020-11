L’analisi tattica con immagini di Napoli-Roma: si accantona il 4-2-3-1 per tornare al vertice basso

Il Napoli batte 4-0 la Roma in una gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A.

Vittoria meritata per gli azzurri che hanno dominato la gara dopo dei piccoli sbandamenti nei minuti iniziali. Oltre al clean sheet, il dato importante è stato quello di concedere solo un tiro in porta ad una delle squadre più in forma del campionato in questo momento ed imbattuta sul campo fino a ieri sera. Oltre che nelle occasioni, il dominio del Napoli si conferma anche nel possesso palla. Gli azzurri hanno disputato quel tipo di partita che chiedeva Gattuso dopo la sconfitta con il Milan ottenendo una vittoria fondamentale per il proseguo del campionato.

Roma – Il 3-4-2-1 iniziale si trasforma sia in fase offensiva che in fase difensiva. In fase di possesso i giallorossi passano ad un 3-2-4-1 super offensivo con i due esterni Karsdorp e Spinazzola che accompagnano l’azione d’attacco salendo sulla linea dei due trequartisti. In fase di non possesso, invece, la Roma passa ad un 5-4-1 molto compatto con Karsdorp e Spinazzola che scendono sulla linea dei difensori e con Pedro e Mkhitaryan che vanno a fare gli esterni di centrocampo ai lati di Pellegrini e Veretout.



Napoli – Con l’assenza di Bakayoko e la presenza di Demme, Gattuso cambia molto dal punto di vista tattico. In fase di possesso si ritorna al 2-3-2-3 della passata stagione con Di Lorenzo e Mario Rui che salgono sulla linea del vertice basso mentre Fabian e Zielinski agiscono alle spalle di Lozano, Mertens e Insigne. Si ritorna al passato anche in fase di non possesso dato che gli azzurri hanno giocato con un 4-1-4-1 molto compatto e con baricentro molto alto. Demme agisce da vertice basso mentre Lozano e Insigne scendono sulla linea di Zielinski e Fabian e Mertens resta unica punta.

Comments

comments