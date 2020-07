L’analisi tattica con immagini di Napoli-Udinese: il baricentro alto comporta troppi rischi

Il Napoli batte in casa 2-1 l’Udinese in una gara valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A.

Una partita in cui i ritmi non sono stati elevati a causa del clima e forse delle tante partite giocate in poco tempo e che ha visto il Napoli dominare nel possesso palla e nelle occasioni create.

Udinese – Il 3-5-2 iniziale si è trasformato in un 5-3-1-1 che è rimasto tale per tutti i 90 minuti sia in fase di possesso che di non possesso. Gli esterni Stryger Larsen e Zeegelaar si sono abbassati sulla linea dei tre difensori centrali mentre De Paul, Walace e Fofana formavano un centrocampo a 3 alle di Nestorovski e Lasagna. Merita attenzione il baricentro molto basso della squadra bianconera che anche in fase di possesso aveva gli attaccanti sulla linea di centrocampo.

Napoli – Il modulo di Gattuso ormai è quello consolidato: 4-1-4-1 in fase difensiva e 2-3-2-3 in fase di possesso palla. Merita attenzione il baricentro molto alto del Napoli che anche in fase di non possesso aveva i difensori centrali a centrocampo. Nonostante ciò le occasioni concesse dagli azzurri sono solo tre (tra cui il gol di De Paul) ma tutte sono state delle palle gol nitide. Oltre al problema ormai storico del rapporto tra occasioni create e gol fatti, sarà un caso ma da quando Gattuso ha alzato il baricentro il Napoli sta subendo più gol.

Il gol di De Paul – Da valutare i movimenti di Hysaj e Callejon che sono in ritardo sull’inserimento di Zeegelaar e quello di Insigne che non chiude su De Paul sulla sinistra.

