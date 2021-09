L’analisi tattica di Udinese-Napoli, storia di un dominio azzurro

Il Napoli batte 4-0 l’Udinese in trasferta e continua imperterrito la sua marcia in campionato a punteggio pieno dopo quattro giornate.

Vittoria strameritata degli azzurri che dopo qualche piccola difficoltà iniziale hanno letteralmente dominato la partita creando tante palle gol e concedendo un solo tiro in porta agli avversari, arrivato per giunta a fine partita a risultato acquisito. Una vittoria ottenuta contro una squadra fino a ieri in fiducia dice tanto sul momento del Napoli che ora deve dare seguito a questi risultati e soprattutto a queste prestazioni in costante crescita.

Il gol di Osimhen – Nonostante sia meno evidente rispetto ai due bellissimi gol di Rrahmani e Koulibaly arrivati su splendidi schemi su calcio piazzato, anche questa azione è frutto di studio e strategia. Chiaramente è determinante il movimento di Insigne che finge di andare in appoggio a Mario Rui per poi scappare in profondità per attaccare la porta. Fondamentale, però, è anche il movimento di Elmas che, come possiamo vedere nell’immagine, attrae a sé Becao che lascia lo spazio che serve ad Insigne per arrivare in porta.

Il gol di Lozano – Un gol bello quanto gli altri tre o forse anche di più. Il motivo? Un’azione corale in cui toccano il pallone otto calciatori azzurri al di fuori di Zielinski, Ounas e Petagna. La splendida conclusione di Lozano è solo la ciliegina sulla torta di una splendida azione dove grazie al possesso palla il Napoli attira in pressing gli avversari e poi, grazie ad un rilancio di Ospina che libera Elmas, arriva in porta con solo quattro passaggi.

In questa immagine si può vedere come il Napoli grazie al possesso palla attira sei giocatori dell’Udinese in pressing permettendo ad Elmas di poter ricevere liberamente il rilancio di Ospina.

