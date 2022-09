L’analisi tattica di una serata perfetta: Napoli-Liverpool 4-1

Il Napoli batte 4-1 il Liverpool in una gara valida per la prima giornata del Gruppo A di Champions League.

Liverpool – Nonostante ci fosse ben poco da fidarsi del momento poco brillante dei reds, ieri il Liverpool ha messo a nudo tutte le proprie difficoltà. Probabilmente possiamo parlare più di meriti del Napoli che di demeriti degli inglesi che però ieri sera sono parsi lontani parenti di quei calciatori che l’hanno scorso hanno sfiorato il quadruple. Tutte quelle che sono le caratteristiche principali della squadra di Klopp sono state messe in pratica ma quasi sempre nel modo sbagliato. Dai cambi di gioco alla ricerca quasi ossessiva dello sviluppo dell’azione sugli esterni anche quando si arrivava al limite dell’area del Napoli. Infine anche la fase di pressing, come anticipato ieri, non è stata quella di sempre per i reds che non hanno mai trovato la giusta intensità e hanno permesso al Napoli, soprattutto nel primo tempo, l’uscita dal basso per sviluppare al meglio la manovra.

Napoli – La partita perfetta. Un primo tempo sontuoso. Una di quelle serate magiche che solo le notti di Champions possono regalare. Il Napoli vince, stravince e convince contro i vicecampioni d’Europa del Liverpool meritatamente affrontando la partita senza alcun timore e con tutta la voglia di mettere in campo le proprie idee di gioco. Come detto dallo stesso Spalletti il Napoli ha fatto il Napoli ed ha sfruttato al massimo le proprie armi. La prima è stata chiaramente, e lo si è visto dopo 40 secondi, l’attacco della profondità di Osimhen che, al di là del rigore sbagliato, ha letteralmente fatto impazzire Van Dijk e Joe Gomez. Poi il superamento del primo pressing del Liverpool che è stato fatto in maniera eccellente e che spesso ha permesso agli azzurri di attaccare in superiorità numerica. Ed infine le azioni d’attacco sviluppate sugli esterni sfruttando la poca abilità difensiva di Alexander-Arnold e Robertson e facendo leva anche sulla serataccia di Joe Gomez e lo dimostrano l’occasione di Kvara e il secondo ed il terzo gol degli azzurri. A proposito di gol, consigliamo ai nostri gentili lettori di rivedere l’azione che porta al rigore dell’1-0, vera sintesi di quello che è stata la prestazione del Napoli.

