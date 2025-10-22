Lang:”Con Conte ho parlato una volta”.

Al termine della partita di Eindhoven Noa Lang ha parlato con i media locali manifestando tanta frustrazione e tutte le difficoltà del momento

Gioco poco?



Preferisco non dire nulla a riguardo. Penso che ogni giocatore voglia giocare, giusto?

Credo che questo dica tutto”, riportano i portali olandesi. E ancora: “Non so cos’altro posso fare. Mi sto allenando duramente. Devo mordermi un po’ la lingua. Ma non ho altra scelta.

Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com’è adesso. Non ho altra scelta”.

Siamo stati semplicemente surclassati. Il Psv è una squadra che può giocare un ottimo calcio. Hanno molti giocatori tecnici.



Siamo stati costretti a correre dietro la palla e dietro di loro. Non avevamo una risposta per questo”.



“Se parlo con l’allenatore? No, non così tanto. Sì… gli ho parlato una volta, ma ora stiamo parlando della partita che è più rilevante”,

Comments

comments