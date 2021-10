L’annullamento totale dell’avversario: uno dei volti del Napoli che fa del pressing una delle sue armi migliori

La vittoria di ieri sera per 3-0 contro il Bologna è stata l’ennesima prova di forza del Napoli di questo inizio di stagione.

Una squadra che non solo vince (9 vittorie ed 1 pareggio in 10 partite di campionato) ma che convince, e tanto, anche grazie all’aumentare di fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, due elementi posti alla base del progetto tecnico di Spalletti.

Il Napoli di questo inizio di stagione rispecchia decisamente il prototipo della grande squadra. Lo fa in primis nei numeri che sono sotto gli occhi di tutti: 9 vittorie, 22 gol fatti e solo 3 subiti in dieci partite.

Dai numeri si passa al campo dove il Napoli si scopre squadra dai diversi volti che affronta le partite anche in base all’avversario che ha davanti. Ebbene la squadra che ha affrontato ieri il Bologna ha dato dimostrazione di come si annulli l’avversario vietandogli di entrare realmente in partita. Del resto non c’è da stupirsi dato che ci sono state già partite simili a questa come quelle con Udinese e Sampdoria.

Oltre alle già citate fiducia e consapevolezza, dietro questa squadra c’è tanto lavoro tattico e lo si vede da come si comporta in determinate situazioni di gioco. Lo si è analizzato già più volte ma anche ieri gli azzurri hanno fatto del pressing una delle loro armi migliori per contrastare gli avversari.

Non a caso l’1-0 di Fabian Ruiz, come si può vedere nella foto seguente, nasce da un pressing quasi estremo del Napoli che porta otto uomini nella metà campo del Bologna e costringe gli emiliani all’errore da cui nasce il recupero palla di Lozano.

