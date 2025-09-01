Napoli

L’annuncio a sorpresa del Presidente De Laurentiis su X

Alla vigilia di Pasqua il Presidente De Laurentiis aveva annunciato la posa della prima pietra de muovo centro sportivo 

Ora su X posta un annuncio importante con un po’ di sana ironia

Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto

del terreno

 

