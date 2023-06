L’annuncio del dr. Adriano Santorelli: nasce la Nazionale Calcio Chirurghi Plastici con una finalità solidale

Il debutto avverrà il 16 giugno in una partita contro la Nazionale Attori, al Flaminio Real di Roma.

Il dr. Adriano Santorelli, specialista in chirurgia plastica, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sono orgoglioso di annunciarvi che abbiamo fondato insieme ad un gruppo di chirurghi plastici provenienti da tutto il mondo (Stati Uniti, Svezia, Belgio, Spagna, e altre Nazioni) e soprattutto carissimi amici, la Nazionale Calcio Chirurghi Plastici. Per il 16 giugno, a Roma, abbiamo organizzato una partita di beneficenza contro la Nazionale Attori in favore di AICPE Onlus: associazione no profit satellite di AICPE (Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica), che nasce proprio con lo scopo di svolgere attività di beneficienza e solidarietà in favore di persone svantaggiate, con particolare attenzione ai paesi in via di Sviluppo. Sensibilizzeremo tutti a donare il 5×1000 all’AICPE “.

Tra i partecipanti al match per la Nazionale attori in maglia bianca: Raimondo Todaro, Stefano Masciarelli , Daniele Perrone, Fabio Fulco , Matteo Garrone, Ninetto Davoli, Ludovico Fremont, Francesco Giuffrida e Stefano Oradei, diretti da Giancarlo Oddi.

