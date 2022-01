L’imprenditore Lapo Elkann ha rilasciato un’intervista ad “Il Giornale” nel corso della quale ha tra l’altro parlato della corsa scudetto.

“Non sono particolarmente addentro nelle cose juventine. Non conosco le problematiche interne e non ci voglio entrare. Sono coinvolto emotivamente come tifoso. E da tifoso dico che se lo scudetto non lo vince la Juve mi piacerebbe lo vincesse il Napoli. Ma tutto lascia pensare che se lo contenderanno Milan e Inter e l’Inter è più forte”.

