L’appello di De Magistris: “Non facciamo l’errore dell’8 marzo”

Con l’allentamento delle misure a partire dal 4 maggio, si teme un nuovo esodo dal nord verso il sud. Il Sindaco De Magistris lancia un appello per questo.

Un appello volto ad evitare gli errori fatti l’8 marzo scorso, che ha portato ad un aumento considerevole dei contagiati in Campania. Di seguito il suo messaggio, lanciato dai social:

“Conte ha previsto che le persone possono raggiungere il proprio domicilio nelle altre parti d’Italia. Arrivano notizie che dal 4 maggio molte persone si sposteranno dal nord verso il sud: non facciamo l’errore dell’8 marzo quando, senza controlli preventivi, migliaia di persone sono scese e sono aumentati i contagi nella nostra regione.

Da sindaco di Napoli, chiedo per le persone che giungono nella nostra città di effettuare i tamponi. Questo a tutela dell’interessato, dei familiari di chi rientra e di tutta la comunità. Non rendiamo vani gli sforzi fatti in questi mesi.“

