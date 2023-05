L’aprile nero del Napoli salvato dalla vittoria con la Juventus, al Maradona senza vittorie

Mese di aprile da dimenticare per il Napoli.

Lo aveva anticipato Spalletti durante la conferenza stampa nel post Napoli-Milan 0-4: “Questa volta i calciatori sono tornati provati dalle trasferte con le loro nazionali”.

Non a caso nel mese di aprile i numeri del Napoli sono crollati dopo l’ultima sosta per le nazionali dello scorso 26 marzo.

Nelle 7 partite giocate (4 in casa e 3 in trasferta) il Napoli ha ottenuto solo 2 vittorie (in trasferta con Lecce e Juventus), 3 pareggi (tutti al Maradona con Milan in Champions, con Verona e Salernitana in campionato) e 2 sconfitte (entrambe con il Milan, la prima in campionato la seconda in Champions).

Segnati appena 5 gol (2 in casa e 3 in trasferta) e ha subìto 8 gol (6 in casa e 2 in trasferta).

Il capocannoniere Osimhen ha segnato 1 solo gol (al Milan in Champions) mentre Kvaratskhelia ha uno zero nella casella dei gol segnati in questo mese.

Soprattutto da dimenticare l’aprile al Maradona con zero vittorie e dove il Napoli non vince dal 3-0 rifilato al Francoforte in Champions il 15 marzo.

Questi i risultati del Napoli nel mese di aprile:

2 aprile Napoli-Milan 0-4

7 aprile Lecce-Napoli 1-2

11 aprile Milan-Napoli 1-0 (Champions)

15 aprile Napoli-Verona 0-0

18 aprile Napoli-Milan 1-1 (Champions)

23 aprile Juventus-Napoli 0-1

30 aprile Napoli-Salernitana 1-1.

Comments

comments