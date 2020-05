L’arbitro Gavillucci smentisce Rizzoli: “posso dire con certezza che la partita viene registrata interamente”

Dismesso dall’AIA (Associazione Italiana Arbitri) dagli organici di Serie A e Serie B senza una valida motivazione, l’arbitro Claudio Gavillucci ai microfoni di Radio Marte ha smentito le parole di Rizzoli [LEGGI QUI],

“ IL sistema che governa gli arbitri induce i tifosi a fare retropensieri che non esistono. Maggiore trasparenza darebbe una migliore immagine.

Trasmettere l’episodio allo stadio non sarebbe così scandaloso. UEFA e FIFA stanno lavorando anche a questo, ne sono sicuro.

Orsato? Uno tra i tre arbitri più forti di tutti i tempi dopo Lo Bello e Casarin. Inter-Juve fu una partita sfortunata, ma indubbiamente è stato un errore. Le incongruenze di quella partita non si fermano a un solo episodio.

Quello che è stato sbagliato è stato il non spiegare il perché si è commesso quell’errore e non ammetterlo.

Non so se l’audio d quell’episodio c’era o no, so solo che posso dire con certezza che la partita viene registrata interamente.

Se poi vengono tagliate o archiviate solo le parti in cui interviene il var, questo non lo posso confermare. Posso confermare però che a Coverciano non abbiamo visto l’episodio”.

