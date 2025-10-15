Largo Maradona: La nota ufficiale del Comune di Napoli.

Sequestri al Largo Maradona Ecco quanto si legge nella nota ufficiale di Palazzo San Giacomo:

“L’intervento della Polizia Municipale che ha interessato ieri l’area del cosiddetto “Largo Maradona” rientra nelle numerose operazioni condotte contro l’abusivismo commerciale

che negli ultimi mesi sono state realizzate in tutti i quartieri della città nell’ambito di un più ampio piano di tutela della legalità e della sicurezza urbana.



L’operazione è stata realizzata, inoltre, a seguito di denunce relative alla vendita di merce contraffatta e a furti di energia elettrica.

L’Amministrazione comunale, su indicazione del Sindaco Gaetano Manfredi, ha intenzione di avviare un dialogo con gli esercenti della zona con l’obiettivo di individuare percorsi di regolarizzazione analoghi a quelli già attuati in altre aree cittadine e nei mercati rionali.



L’obiettivo è discutere insieme dell’iter da seguire nel rispetto delle regole, tutelando al contempo le attività economiche locali e la vivibilità del quartiere.

È poi allo studio dell’Amministrazione Comunale un piano di viabilità e di mobilità pedonale dedicato all’area del murale di Maradona e alle strade limitrofe, al fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza per cittadini e visitatori”.

