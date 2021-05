L’arma migliore del Napoli è anche quella che può fare più male al Cagliari

Il Napoli sfiderà il Cagliari alle 15.00 in una partita importante sia per la corsa Champions degli azzurri che per la salvezza dei sardi.

Napoli e Cagliari si sfideranno questo pomeriggio, ore 15.00 al Maradona, in una gara importantissima per le due squadre. Gli azzurri devono vincere se vogliono continuare a cullare il sogno di fare la Champions League l’anno prossimo, mentre i sardi sono nel pieno della lotta salvezza. In questa battaglia per i tre punti, c’è un dato che potrebbe fare la differenza.

Il Napoli ha segnato ben 20 gol da fuori area, più di tutte in questa Serie A, che fa della conclusione da fuori l’arma migliore della squadra di Gattuso. Quella di Semplici, invece, con 11 gol subiti da fuori ha subito il 20% delle reti proprio in questo modo (solo il Crotone con 13 ha fatto peggio). I sardi dovranno fare dunque attenzione ad abbassarsi e concedere la trequarti al mirino degli attaccanti azzurri.

Comments

comments