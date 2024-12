L’ARTE DELLA BELLEZZA: IL DR. ADRIANO SANTORELLI INAUGURA UN NUOVO CAPITOLO NELL’ECCELLENZA DELLA MEDICINA ESTETICA

Adriano Santorelli segna un momento significativo nel panorama della medicina estetica napoletana

Il noto e stimato chirurgo ha inaugurato il suo nuovo studio medico nel cuore di Chiaia, in Via dei Mille 25. L’evento segna non solo l’apertura di un nuovo spazio dedicato alla bellezza e al benessere, ma ha anche simboleggiato l’evoluzione continua di un approccio che coniuga arte medica e innovazione tecnologica.

Il Dr. Santorelli, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica dal 2011, ha costruito la sua reputazione su un approccio che va oltre il semplice intervento estetico. Come direttore dell’ACADEMY OF AESTHETIC SCIENCES e Honorary lecturer presso la prestigiosa QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON, porta nella sua pratica una visione che unisce expertise clinica e sensibilità artistica. Una escalation costruita giorno dopo giorno grazie ad una profonda motivazione e dalla grande passione per il suo lavoro dopo una ingiustizia professionale ad inizio carriera.

“La bellezza è un concetto profondamente personale,” afferma il Dr. Santorelli, “e il nostro obiettivo è valorizzare l’unicità di ogni paziente attraverso un approccio personalizzato e naturale.” Questa filosofia si riflette nel nuovo studio, dove tecnologia all’avanguardia e ambiente accogliente si fondono per creare un’esperienza terapeutica completa.

Il centro si distingue per la presenza delle più moderne tecnologie nel campo della medicina estetica. Tra queste, spicca il sistema Vectra 3D, un simulatore all’avanguardia che permette ai pazienti di visualizzare in anticipo i risultati degli interventi, garantendo così scelte più consapevoli e risultati più soddisfacenti.

La carriera del Dr. Santorelli è costellata di successi e riconoscimenti significativi. Dal 2012 è responsabile del reparto di chirurgia plastica e medicina estetica presso la Clinica Grimaldi di San Giorgio a Cremano e delle cliniche Health Park di Napoli, Firenze e Milano. Il suo expertise si estende dalla chirurgia mammaria, per la quale ha conseguito un Master di II livello con 110 e lode presso l’Università di Roma, ai trattamenti più innovativi nel campo della medicina rigenerativa.

Il chirurgo rimane all’avanguardia nelle tecniche più innovative. Il suo approccio integra trattamenti tradizionali con metodologie all’avanguardia. “La vera arte della medicina estetica,” spiega il Dr. Santorelli, “sta nel saper ascoltare le esigenze di ogni paziente e nel tradurle in risultati che appaiano naturali e armonici.”

Il nuovo studio rappresenta un ambiente dove professionalità medica e comfort si fondono perfettamente: un luogo dove la bellezza viene interpretata come espressione del benessere personale. L’arte si respira in ogni angolo: la scultura “Pezzi di Corpo” di Massimiliano Spinosa rappresenta parti del corpo che escono dalla realtà imperfetta e si mostrano come ognuno li desidera, nella propria personale perfezione. L’arte e la bellezza, radicata anche nelle radici identitarie: Napoli e la squadra del Napoli. L’amore per la maglia azzurra e per Maradona il cui volto appare fiero in un quadro del nuovo centro.

