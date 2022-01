L’Asl di Firenze segnalerà Vlahovic alla procura per violazione delle norme Covid

Dusan Vlahovic è sbarcato a Torino per le visite mediche e la firma: avrà il 7 di Ronaldo. L’Asl di Firenze annuncia che segnalerà il serbo alla Procura per violazione delle norme Covid: non

avrebbe potuto interrompere la quarantena.

Dusan Vlahovic sarebbe così risultato positivo al Covid dopo un test rapido effettuato venerdì scorso, precisamente il 21 gennaio, poco prima della partenza per Cagliari. La Fiorentina ha atteso l’esito del molecolare, ritardando la partenza della squadra, per poi lasciare a casa il serbo dato che anche quest’ultimo test è poi risultato positivo. Per Vlahovic sono così scattati subito i provvedimenti sanitari di rito dell’ASL.

L’ormai ex attaccante viola, vaccinato con tre dosi e sempre asintomatico, avrebbe dovuto attendere fino a domani , sabato 29 gennaio, per effettuare un altro tampone. Solo se il test fosse poi risultato negativo, sarebbe potuto partire per Torino a svolgere le visite mediche con la Juventus.

“La questione sta generando molto scalpore mediatico ma noi come Asl siamo molto tranquilli. Le regole sono chiare: il vaccinato con tre dosi tra la positività e la negatività deve aspettare 7 giorni. Se abbandona l’isolamento, è una violazione delle norme che ha rilevanza anche penale. La nostra azione è obbligatoria e noi siamo tranquilli perché stiamo facendo tutto il necessario già da giovedì 27 gennaio”

