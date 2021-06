L’Assemblea di Lega oggi decide sulla Serie A ‘spezzatino’ e non solo

Alle ore 11:30 di oggi presso l’Hotel Hilton di Milano è in programma un’importante Assemblea della Lega di Serie A.

Tra i tanti punti all’Ordine del Giorno [LEGGI QUI] ci sono anche quelli sull’assegnazione dei diritti TV della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per il triennio 2021-2024 e per i pacchetti non esclusivi della Serie A sempre per il triennio 2021-24.

Ma soprattutto si discute della proposta dei nuovi orari delle partite di Serie A che tanto stanno facendo arrabbiare gli appassionati di calcio.

Infatti l’Assemblea di Oggi mette ai voti la proposta di far giocare le dieci partite di ogni giornata di campionato in dieci orari diversi secondo lo schema seguente:

sabato: 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:45;

domenica: 12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:45;

lunedì: 20:45.

