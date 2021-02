L’Atalanta domina e sbanca Marassi: è 0-2 contro la Sampdoria

L’Atalanta vince contro la Sampdoria ed aggancia la Juventus in classifica al terzo posto. Finisce 2-0 con gol di Malinovskyi e Gosens.

Finisce 2-0 in favore dell’Atalanta il lunch match di Marassi contro la Sampdoria, valevole per la ventiquattresima giornata di campionato. Nel primo tempo Blucerchiati molto più vivaci fin dall’inizio, Dea distratta con tanti errori commessi. Basta però un lampo di Malinovskyi, gran botta sotto l’incrocio dei pali sull’assist di Muriel, per sbloccare l’incontro nel finale della prima frazione ai bergamaschi. Nella ripresa l’Atalanta raddoppia al 70′: cross di Maehle e tagli di Gosens che entra in area e in spaccata segna il 2-0 per i nerazzurri. La squadra di Gasperini, con questi tre punti, aggancia in classifica la Juventus al terzo posto con 46 punti.

