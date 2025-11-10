Serie A

L’Atalanta esonera Juric

Pubblicato il

Con un comunicato ufficiale l’Atalanta ha comunicato del tecnico che colleziona l’ennesimo esonero 

Decisiva la sconfitta in casa con il Sassuolo

il primo candidato alla sostituzione è Palladino ex Fiorentina che presumibilmente guiderà i lombardi nella sfida contro il Napoli dopo la sosta

 

