In un’intervista rilasciata ai media della Norvegia l’attaccante del Borussia Dortmund Erling Braut Håland, ha eletto quelli che per lui sono i migliori tre difensori in attività. C’è Koulibaly.

Queste le parole del 20enne calciatore norvegese:

“Penso che i tre migliori difensori centrali al mondo siano Sergio Ramos, Virgil van Dijk e Kalidou Koulibaly. Sono molto duri ma anche molto intelligenti“.

