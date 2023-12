L’attore Decaro:”Tra Napoli, Inter e arbitri il migliore è stato il mio amico Mauro Meluso”.

L’attore Decaro: “Tra le due squadre e l’equipe arbitrale, ieri il mio amico Meluso è stato il migliore in campo! Rinnovo Osimhen? Ho visto Mauro tessere trattative da capolavoro, ma ci vorrebbe anche lo spazio ora per poterlo fare…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Decaro, noto attore e testimone di nozze del ds del Napoli, Mauro Meluso: “Tra le due squadre e l’equipe arbitrale, ieri il mio amico Mauro Meluso è stato il migliore in campo!

Ha utilizzato toni eleganti e pacati, senza fare sconti a nessuno e ad un sistema che ha bisogno di essere aggiustato. Sarebbe bello che il Napoli utilizzasse sempre toni così.

C’è un problema di disparità di giudizio in campo, sono temi da affrontare con urgenza. Per essere severi e decisi non serve sbraitare e urlare, Mauro ha utilizzato i modi e i toni perfetti.

Questo Napoli ha ancora tanti problemi, detto questo. Nel finale viene meno e diventa un tiro a bersaglio, come visto anche a Madrid.

Rinnovo Osimhen? Ho visto Mauro agire in situazioni ben più complicate, anche se non c’era la stessa pressione e la stessa vetrina che c’è a Napoli. Gli ho visto tessere trattative da capolavoro, ma ci vorrebbe anche lo spazio ora per poterlo fare… E ho detto tutto (ride ndr)!

Mauro non è un DS che opera sottobanco, è uno che fa tutto alla luce del sole ed in trasparenza. E che quando deve farsi rispettare utilizza toni eleganti, ma severi come fatto ieri. Meluso è un leader calmo, che ha grande esperienza.

Dispiace per Garcia non ha capito che aveva in mano una rosa da primo posto, ma non ha messo da parte i suoi appunti e non ha lasciato intonso il sistema che c’era prima. Molti calciatori sono delle multinazionali già a 22-23 anni, andavano accompagnati in maniera diversa”.

