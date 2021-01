Laudisa a Canale 8: “Malcuit verso Parma, futuro di Milik partita ancora da giocare”

L’esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’.

Laudisa ha confermato l’indiscrezione che vedrebbe Kevin Malcuit vicino al Parma con la trattativa che può entrare nel vivo nelle prossime ore.

Per quanto riguarda Milik il Napoli tiene duro sulle offerte del Marsiglia probabilmente perché non vuole incappare in beffe. Il futuro di Milik è una partita tutta da giocare.

Resta inoltre vivo l’interesse del Torino per Lobotka.

