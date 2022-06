Laudisa: “Il mercato del Napoli sarà lungo fino alla fine a causa di questi casi diciamo spinosi. Meret? Non basterà”

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il giornalista Carlo Laudisa.

“Inter? Io penso che sia presto per trarre delle conclusioni. L’Inter con grande abilità ha mosso tante pedine, sta trovando un equilibrio nuovo. La Juventus si è rinforzata con Di Maria e Pogba. Chi manca all’appello è il Milan che non ha ancora fatto mercato.

Il Napoli vedremo come si rinforzerà e come gestirà i casi dei giocatori in scadenza. Il Napoli ha una rosa più che competitiva, non a caso è stata a lungo in lotta per lo scudetto lo scorso anno. Ogni stagione comporta dei cambiamenti che vanno gestiti con intelligenza. È già arrivato l’attaccante georgiano di cui si parla molto bene. Fabian Ruiz è uno di quelli che ha il contratto in scadenza. De Laurentiis ha fatto scuola nel mercato con le cessioni ad altissimo prezzo. Ci fu anche un no per Allan. Se trattieni un giocatore non ti viene assicurato lo stesso rendimento. Non ci si deve attaccare al pensiero che un giocatore sia incedibile a tutti i costi. Il mercato del Napoli sarà lungo fino alla fine a causa di questi casi diciamo spinosi.

Dove andrà Zaniolo? La Juventus si è fatta avanti e non ha finora accontentato i giallorossi e non penso voglia alzare la posta. Non penso che Zaniolo resti alla Roma anche perché non gli hanno rinnovato il contratto. Ha subito tanti infortuni negli anni alla Roma e Mourinho non punta molto su di lui.

Meret? È stato un po’ condannato dagli infortuni negli ultimi anni. Un portiere così giovane non ha mai avuto continuità, poi gli allenatori avendo un portiere affidabile come Ospina lo hanno fatto giocare. Effettivamente non ha dimostrato sicurezza Meret. È evidente che non basterà Meret, sarà Sirigu o chi per lui il secondo”.

Comments

comments