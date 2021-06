Laudonia: “L’iscrizione della Salernitana è a forte rischio.”

Afoso Laudonia é intervenuto a Radio Punto Nuovo parlando della stazione della Salernitana.

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l’avvocato Alfonso Laudonia, esperto di diritto sportivo:

“La situazione della Salernitana? Al momento considero a forte rischio l’iscrizione dei granata alla Serie A 2021/2022. Personalmente avrei modificato l’articolo 16 bis, non è giusto che due squadre professionistiche vengano controllate dalla stessa famiglia, se non direttamente dalla stessa persona, in questo caso Lotito.

A poche ore dalla scadenza del termine per l’iscrizione, alla FIGC non è stata consegnata alcuna documentazione ufficiale. A mio parere, l’unica soluzione possibile è la vendita, ma Lotito non sembra intenzionato a cedere la società campana. Nel caso dovesse essere scelta la strada del trust, la FIGC potrebbe nominare un ‘guardiano’ che gestisca la situazione e possa favorire la cessione della Salernitana”.

