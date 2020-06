Lavezzi, quarantena passata su un’isola cairibica: spesi 1,5 mln di euro

Ezequiel Lavezzi ha deciso di passare la quarantena, per via della pandemia da Coronavirus, in un’isola caraibica. La spesa è stata esorbitante.

In totale, El Pocho ha speso la bellezza di 1,5 milioni di euro. La quarantena l’ha passata, sull’isola caraibica, insieme alla nuova fiamma, la modella brasiliana Natalia Borges. Nel dettaglio, la stampa di Los Angeles ha rivelato anche quanto è costato a notte il passare la quarantena sull’isola.

Ben 25.000€ a notte, a cui devono essere aggiunti i vari extra come vini esclusivi che hanno il costo che oscilla tra i 400 e 4.000€ a bottiglia.

