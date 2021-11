Lazio, il solito Sarri: “24 ore in più di riposo per il Napoli? Tanta roba”

Poco fa Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani di Europa League.

Nel farlo ha parlato anche del fatto che il Napoli giocherà oggi e che avrà 24 ore di riposo in più. Di seguito le parole di Sarri in conferenza stampa.

Che tipo di partita si aspetta?

“Dopo il cambio di allenatore mi sembrano una squadra diversa. Stanno facendo prestazioni di livello superiori. Mi aspetto una gara difficile, noi abbiamo bisogno di passare attraverso questa partita per andare avanti in Europa. Non può essere una gara semplice. Entrambi abbiamo bisogno di punti”.

Quanto sarà importante la gara di Napoli?

“Noi dobbiamo disinteressarci di tutto il resto. Pensiamo partita dopo partita. Se facciamo calcoli ci si ingarbuglia tutto. Se pensiamo che tra 72 ore dobbiamo giocare in trasferta possiamo sbagliare. Non mi piace essere troppo condizionato sennò le condizioni entrambe”.

Come valuta chi ha giocato tanto e Immobile?

“Dobbiamo andare avanti partita dopo partita, se facciamo troppi calcoli diventa tutto più difficile. Se dopo 72 ore devi giocare in trasferta a Napoli e ci pensi, poi puoi fare scelte condizionate. Vedremo come usciremo dalla partita di domani, poi penseremo a quella con il Napoli. Al di là di quanto giocano, per i giocatori conta il momento che attraversano. Quelli che vanno in nazionale stanno avendo un minutaggio superiore, noi ne abbiamo due-tre che hanno tantissimi minuti. Alcuni di questi stanno reggendo bene: finché non danno segnali di cedimento. Poi chiaramente a un certo punto della stagione il conto si presenterà per tutti. Immobile? Sta piuttosto bene. Ha fatto il primo e il secondo allenamento dicendo che non aveva dolore ma che sentiva sensazioni diverse da un polpaccio all’altro. Ora questa sensazione è sparita, certo si è allenato quasi niente”.

Cosa pensa dell’Europa League? E’ d’intralcio?

“Per noi è una problematica non da niente. Andare in giro il Giovedì per l’Europa e giocare dopo 60 o 70 ore è un problema. E lo è per tutti, non solo per noi. Andremo lì a giocarcela com’è giusto che sia. Non possiamo andare in giro per l’Europa e non cercare la qualificazione. Se mi chiedi se l’Europa fatta così è un problema, ti dico di sì. Il calendario messo in questo modo è complicato e porta a un deterioramento della qualità della partite. Ci sono infortuni e tutto: mi meraviglio che la loro associazione stia zitta. Hanno lottato per le vacanze di Natale e non questo”.

Incideranno le 24 ore in più di riposo del Napoli?

“Un giorno su tre è il 33%, è tanta roba. Ma il calendario e questo e le regole UEFA hanno portato a questo scenario. Intanto però pensiamo a domani sera, poi vedremo per la prossima”.

Come sta Lucas Leiva? Sarà in campo domani?

““Leiva sta meglio, ha avuto un piccolo scadimento di forma normalissimo. Lo sto vedendo in crescita, me lo ha confermato anche lui. Ma per rispetto dei giocatori non dirò chi giocherà domani”

