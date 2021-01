Lazio, Lotito patteggia sulla vicenda dei tamponi: le sanzioni

Sono arrivate le sanzioni per Lotito e per la Lazio per la vicenda relativa al protocollo anti-covid non rispettato nelle tempistiche.

Il club non aveva rispettato le tempistiche relative ai tamponi tra maggio e giugno, in pieno periodo di ripresa degli allenamenti. La Federcalcio ha reso noto le sanzioni, in accordo con la procura FIGC, con un comunicato ufficiale:

“€ 1.875,00 di ammenda per il presidente Lotito, € 937,50 di ammenda per il responsabile sanitario Pulcini, € 937,50 di ammenda per il medico sociale Rodia, e € 2.500,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta per la società Lazio.”

