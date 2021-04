Lazio-Milan 3-0: vittoria schiacciante dei biancocelesti, Napoli al terzo posto

La Lazio batte 3-0 il Milan nel Monday Night della 33 giornata del campionato di Serie A.

Decidono il risultato finale la doppietta di Correa e la rete di Immobile che fissato il punteggio sul 3-0. Con questa vittoria la Lazio resta in piena corsa Champions avendo una partita in meno mentre il Milan scivola al quinto posto.

Con questo risultato il Napoli sale al terzo posto in classifica grazie ad una differenza reti migliore di Juventus e Milan. Nonostante le tre squadre siano a pari punti, infatti, si considera questo parametro e non la classifica avulsa che potrà essere valida solo dopo Juventus-Milan, scontro diretto per la Champions in programma tra due giornate.

