Lazio-Napoi: arbitra Orsato con Mazzoleni al VAR, Massa a riposo

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per le partite della 13° giornata di Serie A. C’è Orsato per il Napoli.

Per il big match Atalanta- Roma designato Di Bello di Brindisi. Sassuolo-Milan affidata a Mariani di Aprilia mentre Parma-Juventus a Calvarese.

Dopo le polemiche per la sua direzione di gara in Roma-Torino Abisso è stato ‘premiato’ come IV uomo in Sassuolo Milan.

Nessuna designazione, neanche per le gare di Serie B, per l’arbitro Massa dopo il disastroso arbitraggio di Inter-Napoli.

Questa invece la sestina arbitrale di Lazio-Napoli in programma allo stadio Olimpico di Roma domenica 20 dicembre alle ore 20:45:

ARBITRO: Daniele ORSATO di Schio;

assistenti di linea: Tegoni e Ranghetti;

IV uomo: Chiffi;

addetto al VAR: Mazzoleni;

assistente al VAR: Vivenzi.

