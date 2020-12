Lazio-Napoli 2-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella tredicesima giornata del campionato di Serie A il Napoli ha giocato contro la Lazio all’Olimpico di Roma. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 4 – Solito approccio superficiale alla gara. Ovviamente non conosciamo gli eventuali problemi fisici e i dati sul rischio infortuni dei calciatori ma non si capisce il perché abbia cambiato la difesa e il centrocampo che tanto bene hanno fatto contro l’Inter. Ha tolto al Napoli l’unica certezza: la pericolosità di Lozano sulla fascia destra. Le assenze non devono essere un alibi perché altre squadre in emergenza di formazione raddoppiano le energie e l’impegno in campo invece al Napoli è mancata proprio la fame di prestazione, l’orgoglio di reagire alle avversità. Non si sono viste trame di gioco se non il solito stucchevole giro palla troppo spesso in orizzontale e con passaggi all’indietro. Non è riuscito a dare un’inversione di tendenza alla gara che come è iniziata così è finita. Se dopo il primo gol c’è stata una timida reazione dove è finita quella dopo il secondo gol? Due trasferte due sconfitte e zero gol segnati, un’involuzione preoccupante. Serve una svolta mentale e di gioco altrimenti è a rischio anche la qualificazione alla prossima Europa League…altro che Champions.

OSPINA: S.V. – Incolpevole sui gol per il resto non è stato chiamato mai in causa.

DI LORENZO: 5 – Se non gli si può dir nulla in fase difensiva non ha convinto in fase di possesso.

MAKSIMOVIC: 4 – Grave l’errore sul gol di Immobile poi poco reattivo sull’errore di Mario Rui che ha portato al secondo gol.

KOULIBALY: 6 – Soffre le cattive prestazioni di Maksimovic e Mario Rui ma riesce comunque a mettere qualche toppa e prova ad aiutare i compagni nello sviluppo della manovra.

MARIO RUI: 4 – Una prestazione disastrosa culminata con l’errore di superficialità che ha regalato il secondo gol alla Lazio.

BAKAYOKO: 4 – Qualche buona giocata non lo salva da una prestazione poco concreta.

FABIÁN: 4 – Qualche giocata di qualità la regala ma non è mai faro della manovra degli azzurri e non dimostra mai la velocità di pensiero che è una prerogativa dei centrocampisti determinanti.

ZIELINSKI: 4 – I tunnel agli avversari belli da vedere ma inutili come la sua prestazione di oggi.

LOZANO: 7 – L’unico in partita, l’unico che ha provato a creare qualche pericolo lì davanti, l’unico che ha dimostrato la voglia di vincere e di riscattare la sconfitta di Milano.

PETAGNA: 4 – Ha perso l’occasione per dimostrare di potersi giocare una maglia da titolare nel Napoli.

POLITANO: 4 – Evanescente proprio nel giorno che serviva una maggiore efficacia per non far rimpiangere le assenze.

ELMAS (dal 54′ al posto di Politano): 6 – Entra e si da tanto da fare mostrando anche una buona tecnica ma ha predicato nel deserto.

MANOLAS: (dal 54′ al posto di Koulibaly) 6 – Entra bene in partita ma come Koulibaly soffre le prestazioni negative dei compagni di reparto.

LOBOTKA (dal 64′ al posto di Bakayoko): 4 – Quando è stato ammonito si è notata la sua presenza in campo.

GHOULAM (dal 64′ al posto di Mario Rui): 4 – Si è subito adeguato ai compagni sbagliando passaggi banali.

MALCUIT (dal 74′ al posto di Lozano): S.V – Entra in una posizione non sua nel momento peggiore della gara.

ARBITRO ORSATO (di Schio): 6,5 – Qualche errore veniale di valutazione su qualche fallo ma prestazione senz’altro positiva.

Comments

comments